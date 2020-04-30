Роспотребнадзор опубликовал рекомендации на время майских праздников

30 апреля 2020     16
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации на время майских праздников

Строгий режим самоизоляции сохраняется в стране до 12 мая – на это время придется третий инкубационный период новой инфекции, и очень важно продержаться дома еще 12 дней, предупредила главный государственный санитарный врач страны Анна Попова.  

В эти праздничные дни Роспотребнадзор просит всех жителей воздержаться от визитов в гости к родственникам, особенно к пожилым, от визитов к друзьям, не принимать их у себя, не устраивать пикники на даче и на природе.

Но, если всё же вы решили выехать на дачу или на природу, то лучше воспользоваться личным транспортом или такси. Если такой возможности нет, то в общественном транспорте лучше держаться от других людей на расстоянии в 1,5 метра и поехать в маске. Можно надеть резиновые перчатки, но при этом следить за руками, чтобы не дотрагиваться пальцами до лица. Также санитарные врачи рекомендуют взять с собой кожный антисептик и обрабатывать им руки. В транспорте лучше ничего не есть, не грызть семечки.

На отдыхе лучше не общаться с новыми людьми, не собираться компанией, а провести майские праздники только с теми, с кем вы были в самоизоляции. 

Уже начался сезон активности клещей: поэтому санитарные врачи просят не ходить по нескошенной траве, одевать закрытую одежду и обувь с высоким голенищем и по возвращении домой осматривать себя.

Перед приготовлением и приемом пищи обязательно нужно мыть руки под проточной или бутилированной водой с мылом не менее 30 секунд. Свежие овощи, фрукты и зелень рекомендуется замачивать на 15 минут, а потом также промывать их проточной водой.

При ухудшении самочувствия нужно немедленно изолироваться от общества и обратиться к врачу.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Стартовала регистрация для участия в онлайн-проекте «Артека»
Стартовала регистрация для участия в онлайн-проекте «Артека»

Международный детский центр «Артек» подготовил онлайн-проект «Время памяти и славы». Программа начнётся 1 мая. Онлайн-артековцев ждут экскурсии по историческим местам …


Следователи выяснили, как под Коктебелем появились выброшенные плиты с могил участников ВОВ
Следователи выяснили, как под Коктебелем появились выброшенные плиты с могил участников ВОВ

На участке между поселками Щебетовка и Коктебель были обнаружены поврежденные мемориальные плиты, которые раньше стояли на мемориале, посвященном участникам Великой …


В Севастополе 1 мая закроют движение по Камышовому шоссе
В Севастополе 1 мая закроют движение по Камышовому шоссе

Движение транспортных средств будет полностью ограничено на участке дороги «Севастополь – порт Камышовая бухта». Для проведения строительно-монтажных работ на Камышовом …


Роспотребнадзор опубликовал рекомендации на время майских праздников
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации на время майских праздников

Строгий режим самоизоляции сохраняется в стране до 12 мая – на это время придется третий инкубационный период новой инфекции, и …


В Севастополе провели дезинфекцию кораблей
В Севастополе провели дезинфекцию кораблей

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота провели в Севастополе дезинфекцию кораблей и причального фронта. В ходе мероприятий по …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты