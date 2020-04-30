Роспотребнадзор опубликовал рекомендации на время майских праздников

Строгий режим самоизоляции сохраняется в стране до 12 мая – на это время придется третий инкубационный период новой инфекции, и очень важно продержаться дома еще 12 дней, предупредила главный государственный санитарный врач страны Анна Попова.

В эти праздничные дни Роспотребнадзор просит всех жителей воздержаться от визитов в гости к родственникам, особенно к пожилым, от визитов к друзьям, не принимать их у себя, не устраивать пикники на даче и на природе.

Но, если всё же вы решили выехать на дачу или на природу, то лучше воспользоваться личным транспортом или такси. Если такой возможности нет, то в общественном транспорте лучше держаться от других людей на расстоянии в 1,5 метра и поехать в маске. Можно надеть резиновые перчатки, но при этом следить за руками, чтобы не дотрагиваться пальцами до лица. Также санитарные врачи рекомендуют взять с собой кожный антисептик и обрабатывать им руки. В транспорте лучше ничего не есть, не грызть семечки.

На отдыхе лучше не общаться с новыми людьми, не собираться компанией, а провести майские праздники только с теми, с кем вы были в самоизоляции.

Уже начался сезон активности клещей: поэтому санитарные врачи просят не ходить по нескошенной траве, одевать закрытую одежду и обувь с высоким голенищем и по возвращении домой осматривать себя.

Перед приготовлением и приемом пищи обязательно нужно мыть руки под проточной или бутилированной водой с мылом не менее 30 секунд. Свежие овощи, фрукты и зелень рекомендуется замачивать на 15 минут, а потом также промывать их проточной водой.

При ухудшении самочувствия нужно немедленно изолироваться от общества и обратиться к врачу.

Источник: Вести.Севастополь