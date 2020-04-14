Роспотребнадзор потребовал провести все пасхальные богослужения без прихожан

На Страстной неделе и в Пасху храмы будут закрыты для прихожан. Все богослужения верующие смогут увидеть по телевизору или в Интернете.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора потребовало у Симферопольской и Крымской епархии с 15 по 19 апреля приостановить посещение прихожанами храмов, сообщила сегодня пресс-служба епархии. Хотя ранее в эфире телеканала «Крым 24» секретарь епархии протоиерей Александр Якушечкин рассказал, что от пасхальных богослужений с прихожанами решено не отказываться.

Освящение пасхальных куличей в Великую субботу и в Светлое Христово Воскресенье будет проводиться на территории храма под открытым небом. Прихожане смогут заходить группами не более 50 человек с соблюдением масочного режима и дистанции не менее 1,5 м. Для этого на прихрамовой территории нанесут специальную разметку.

Источник: Вести.Севастополь