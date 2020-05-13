Роспотребнадзор разработал рекомендации по безопасности при отмене ограничений

13 мая 2020     9
Роспотребнадзор разработал рекомендации по безопасности при отмене ограничений

На официальном сайте Роспотребнадзора опубликованы рекомендации ведомства по проведению мероприятий по санитарной безопасности для различных сфер деятельности и организаций при снятии ограничений по коронавирусу.

На сайте можно ознакомиться с требованиями к организации эпидемиологической безопасности. Всем предприятиям необходимо неукоснительно соблюдать рекомендованные меры, с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Обязательные требования, общие для всех сфер бизнеса это – термометрический контроль, масочный режим и наличие средств защиты, дезинфекция помещений и соблюдение социальной дистанции.

Более подробную информацию по каждому виду деятельности можно получить в разделе сайта Роспотребнадзора “Рекомендации для бизнеса в условиях сохранения рисков распространения COVID-19”.

Источник: Вести.Севастополь

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