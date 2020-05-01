Роспотребнадзор усилит контроль над соблюдением мер безопасности в медучреждениях Севастополя

Об этом заявил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в прямом эфире одному из городских телеканалов.

Эти меры связаны с увеличением числа заболевших коронавирусом среди персонала медицинских учреждений Севастополя. Теперь Роспотребнадзор будет тщательнее следить за соблюдением профилактических и карантинных мер в больницах города.

Глава города рассказал, что снять и надеть защитный костюм – это очень непростая процедура, которую он испытал на себе. Она требует серьезного отношения, и сотрудники Роспотребназдора будут в ближайшее время наблюдать и разъяснять технические сложности медикам горбольниц. Развожаев предположил что где-то люди могли пренебречь правилами безопасности.

Источник: Вести.Севастополь