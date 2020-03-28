Россия полностью закрывает сухопутные границы

Россия с 30 марта временно закрывает все сухопутные границы, включая российско-белорусский участок.

Данные меры вызваны особыми обстоятельствами и приняты Правительством РФ с целью предупреждения ухудшения эпидемиологической ситуации.

Согласно распоряжению 30 марта будут полностью перекрыты автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через границу.

Ограничение не коснётся водителей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, бригад международного железнодорожного сообщения, а также членов официальных делегаций и лиц, имеющих дипломатические и служебные визы.

Граждане, постоянно проживающие на территориях ДНР И ЛНР, при наличии паспорта смогут пересекать границу беспрепятственно.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь