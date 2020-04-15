Рыбаки Севастополя выйдут на промысел в Каспийское море

15 апреля 2020     1
Рыбаки Севастополя выйдут на промысел в Каспийское море

В 2020 году севастопольские рыбаки начнут вылов каспийской кильки.

«Первое судно выйдет в этом году. Есть определённые проблемы с регистрацией в морском регистре судоходства, и пока у нас в этом регистре только одно судно – средний рыболовный траулер с морозильной камерой», – приводит ТАСС слова президента Ассоциации рыбопромышленников Крыма и Севастополя Валерия Сивочуба.

По его словам работы планируется начать уже осенью. А в 2021 году в Каспийское море к началу сезона отправят ещё два траулера.

Ожидается, что возобновлённый после 20 лет перерыва, промысел в Каспии снизит нагрузку на Азовское и Чёрное моря, где сокращается численность хамсы.

Источник: Вести.Севастополь

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