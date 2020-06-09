С 1 июля в Крым начнут пускать туристов

9 июня 2020     16
С 1 июля в Крым начнут пускать туристов

С 1 июля в Республику Крым смогут приехать туристы из других регионов. 

«С 1 июля граждане Российской Федерации смогут приехать в Республику Крым на отдых в рамках межсубъектового туризм», – сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Отели и пансионаты могут уже сегодня продавать путевки. При этом, для приема граждан на отдых, предприятиям туристической отрасли необходимо соблюдать меры безопасности, установленные Роспотребнадзором. 

Также с 15 июня на территории республики режим самоизоляции будет отменен для всех категорий граждан. Ранее крымские власти сняли запрет на работу санаторно-курортной сферы и открыли для индивидуальных занятий тренажерные залы и бассейны. 

Источник: Вести.Севастополь

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