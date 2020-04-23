С 1 мая в Крыму возобновят работу строительные магазины и парикмахерские

При соблюдении санитарных норм, предприниматели смогут возобновить работу в уведомительном порядке.
С 1 мая начать работу смогут:салоны красоты и парикмахерские; мастерские по ремонту компьютеров, бытовой техники, обуви, одежды; прачечные и химчистки; строительные и хозяйственные магазины; автосалоны и магазины запчастей; предприниматели, оказывающие услуги по проектированию, ведущие кадастровую и другую деятельность.
Полный перечень отраслей и порядок работы будет озвучен правительством Крыма 24 апреля.
Источник: Вести.Севастополь