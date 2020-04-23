С 1 мая в Крыму возобновят работу строительные магазины и парикмахерские

23 апреля 2020     12
С 1 мая в Крыму возобновят работу строительные магазины и парикмахерские

При соблюдении санитарных норм, предприниматели смогут возобновить работу в уведомительном порядке.

С 1 мая начать работу смогут:

салоны красоты и парикмахерские; мастерские по ремонту компьютеров, бытовой техники, обуви, одежды; прачечные и химчистки; строительные и хозяйственные магазины; автосалоны и магазины запчастей; предприниматели, оказывающие услуги по проектированию, ведущие кадастровую и другую деятельность.

Полный перечень отраслей и порядок работы будет озвучен правительством Крыма 24 апреля.

Источник: Вести.Севастополь

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