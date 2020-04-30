С 1 мая в Севастополе заработает сервис по получению QR-кода для въезда

Сегодня в полночь заработает сервис для получения QR-кодов, которые можно будет использовать для выезда или въезда в город по особым причинам, если у человека нет рабочего пропуска.

Сервис размещен на сайте правительства города.

Также электронные пропуска должны будут получить работники компаний, которые смогут возобновить работу с 1 мая. В форме на получение пропуска будет специальная галочка для подтверждения того, что человек согласен соблюдать все меры санитарной безопасности, сообщили сегодня на заседании правительства Севастополя.

Источник: Вести.Севастополь