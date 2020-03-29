С 285 крымчан сняли медицинское наблюдение по коронавирусу

285 человек в республике Крым сняты с медицинского наблюдения по коронавирусу, сообщил сегодня, 29 марта, на заседании оперативного штаба заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский. У них диагноз не подтвердился.

В целом более 2,6 тысяч человек находятся в республике под медицинским наблюдением, из которых 2 548 – под динамическим наблюдением на дому.

В инфекционных отделениях лежат 65 человек. Изолированы в обсерваторы 10 – это те, кого пришлось поместить туда принудительно за нарушение режима, а также те, у кого не было возможности сидеть на самоизоляции дома – например, потому что там живут еще и престарелые родственники.

Из 15 больных коронавирусом двое находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил Лясковский, состояние остальных пациентов оценивается как удовлетворительное или протекает вообще бессимптомно.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь