С-400 «Триумф» на учениях уничтожил бомбардировщики условного противника

22 апреля 2020     13
С-400 «Триумф» на учениях уничтожил бомбардировщики условного противника

На Черноморском флоте прошли специальные учения по противовоздушной обороне важных объектов гражданского сектора экономики.

По сценарию, с командного пункта части поступила информация о внезапном приближении авиации условного противника. В этой роли выступали фронтовые бомбардировщики Су-24М смешанного авиационного объединения ВВС и ПВО ЮВО.

Расчетам зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» нужно было обнаружить и идентифицировать цели, а затем выполнить электронные пуски ракет по самолетам условного противника. Воздушные цели были поражены.

От ответной атаки “противника” ЗРК С-400 «Триумф» прикрывали расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».

Источник: Вести.Севастополь

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