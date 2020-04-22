С-400 «Триумф» на учениях уничтожил бомбардировщики условного противника

На Черноморском флоте прошли специальные учения по противовоздушной обороне важных объектов гражданского сектора экономики.

По сценарию, с командного пункта части поступила информация о внезапном приближении авиации условного противника. В этой роли выступали фронтовые бомбардировщики Су-24М смешанного авиационного объединения ВВС и ПВО ЮВО.

Расчетам зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» нужно было обнаружить и идентифицировать цели, а затем выполнить электронные пуски ракет по самолетам условного противника. Воздушные цели были поражены.

От ответной атаки “противника” ЗРК С-400 «Триумф» прикрывали расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».

Источник: Вести.Севастополь