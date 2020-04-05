С 6 апреля занятия в школах Крыма начнутся дистанционно

5 апреля 2020     44
С 6 апреля занятия в школах Крыма начнутся дистанционно

Каникулы у школьников сегодня закончатся, и с понедельника их ждет учебный процесс. Правда, дистанционный.

«На сайтах образовательных организаций будет размещено расписание, согласно которому будут проводиться такие занятия, – сообщила сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик. – Очень важно, чтобы учителя дали четкую инструкцию, как будут получать домашнее задание».

Учителя будут отмечать посещаемость и проверять домашние задания.

В 107 крымских школах, которые перешли на дистанционное обучение еще с 23 марта, механизм работы уже отлажен. Все учебные материалы размещены на ресурсе «Крымская республиканская образовательная сеть».

Не у всех школьников дома есть Интернет, и для таких учеников учителя будут проводить консультации по телефону. Для них будет назначено время, когда они могут позвонить учителю и получить задания по работе с тем или иным материалом, рассказала министр.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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