С мая часть спортсменов Крыма смогут возобновить тренировки в спортзалах

Спортсмены республики смогут возобновить тренировки в спортивных комплексах, об этом сообщил сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу глава республики Сергей Аксенов.

Спортивные залы будут открыты для тех, кто занимается легкой атлетикой, стрельбой, теннисом, бадминтоном. Полный список видов спорта будет озвучен на заседании штаба в среду.

Но, как сказал Аксенов, однозначно останутся дома те, кто занимается командными видами спорта и контактными: всеми видами борьбы, спортивными танцами, шахматами. То есть ограничения снимут только с тех, кто может тренироваться, находясь на безопасном расстоянии от других людей.

Источник: Вести.Севастополь