С подрядчиком по ремонту Большой Морской подписано дополнительное соглашение

24 мая 2020     9
С подрядчиком по ремонту Большой Морской подписано дополнительное соглашение

С московской компанией, которая занималась реконструкцией Большой Морской, подписано дополнительное соглашение на 2020 год, сообщил в интервью “Вести.Севастополь” врио губернатора города Михаил Развожаев. 

Вообще в правительстве города хотят, что именно это архитектурное бюро разработало концепцию благоустройства еще одной улицы Центрального городского кольца – улицы Ленина. 

“Важно, чтобы улицей Ленина занимались люди, которые уже сегодня себя зарекомендовали на Большой Морской, а не те, кто может выиграть конкурс по 44-ому ФЗ”, – сказал Михаил Развожаев. 

Глава города рассчитывает, что благодаря тому, что для Севастополя и Крыма президент страны отменил обязательный выбор подрядчика по конкурсу, все новые стройки в городе пройдут в установленные сроки и вести их будут надежные компании с хорошей репутацией. 

Служба информации «Вести.Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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