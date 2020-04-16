Самолёты и подводная лодка нанесли удары по кораблям условного противника

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М Морской авиации и ПВО и подводной лодки «Колпино» провели в Чёрном море совместные учения по нанесению ракетного и бомбового ударов по отряду кораблей условного противника.

Сначала беспилотники провели разведку и обнаружили в море корабли условного противника, в этой роли выступали фрегат «Адмирал Эссен» и малый ракетный корабль «Орехово-Зуево». Беспилотники передали координаты кораблей на подводную лодку. Также подводники получили сигнал выпустить по морским целям ракеты. Пуски были электронными.

В свою очередь фронтовые бомбардировщики Су-24М выполнили боевое упражнение по нанесению бомбового удара по кораблям условного противника. А потом лётчики отработали действия по уходу от средств противовоздушной обороны противника, а подводники – уклонение от возможного применения противолодочного оружия.

Источник: Вести.Севастополь