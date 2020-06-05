Самую чистую бухту Севастополя определили с помощью печени морского ерша

5 июня 2020     15
Самую чистую бухту Севастополя определили с помощью печени морского ерша

Акватории бухт Стрелецкая и Александровская в Севастополе в большей степени подвержены негативному влиянию человека, чем бухта Казачья – к такому выводу пришли ученые Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского.

Исследования они проводили с участием морского ерша – он считается биоиндикатором загрязнения прибрежной части Черного моря. Ученые изучают биохимические показатели печени ерша, потому что именно печень является одним из главных органов детоксикации веществ различной природы.

“Применение показателей печени для оценки состояния рыб и среды их обитания представляет несомненный интерес в связи многофункциональностью данного органа”, – объяснила Ирина Чеснокова, старший научный сотрудник отдела ихтиологии ИнБЮМа.

У ершей, живущих в Стрелецкой и Александровской бухтах, обнаружен ряд негативных изменений в печени: там усиленно шли процессы свободно-радикального окисления. А у обитателей Казачьей бухты это выражено меньше. 

Как говорят ученые ИНБЮМа, морской ерш может помочь в проведении биоиндикационных исследований на всем побережье Черного моря и в других водоемах, где обитает этот вид.

Источник: Вести.Севастополь

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