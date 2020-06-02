Самым аварийным участком в Севастополе стало кольцо по Вакуленчука – Руднева

Наиболее аварийными нерегулируемыми перекрестками в Севастополе сотрудники ГИБДД признали кольцевое движение улиц Вакуленчука – Руднева и 5 километр, Вакуленчука – Столетовский проспект, Филентовское шоссе – Вакуленчука, 4-ая Бастионная – Степаненко.

Больше всего ДТП в городе происходит на нерегулируемых перекрестках, когда водители игнорируют дорожный знак «Уступите дорогу» и пытаются проскочить первыми, не предоставляя преимущество транспортным средствам, движущимся по главной дороге. За прошедшую неделю на дорогах Севастополя сотрудниками ГИБДД зарегистрировано 11 аварий, в которых один человек погиб и 12 получили различные травмы.

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Источник: Вести.Севастополь