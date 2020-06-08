Санатории и гостиницы Крыма начнут принимать местных жителей с 15 июня

8 июня 2020     16
Санатории и гостиницы Крыма начнут принимать местных жителей с 15 июня

Крымские власти сняли запрет на работу санаторно-курортной сферы.

Гостиницы и пансионаты республики откроются для приема местных жителей с 15 июня. На отдых примут только граждан, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и Севастополе. Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

Руководители предприятий курортной отрасли, желающие возобновить работу, должны будут подписать обязательство. Документ предполагает согласие на меры профилактики коронавирусной инфекции, разрешение на необходимый объем контрольных мероприятий и оплату изоляции проживающих гостей в случае выявления зараженных.

Кроме этого с 15 июня в Крыму открываются бассейны и тренажерные залы для индивидуальных занятий. Следующий этап снятия ограничения будет возможен только через две недели.

Источник: Вести.Севастополь

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