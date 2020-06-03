Сборная Севастополя по велоспорту готовится к всероссийским соревнованиям

3 июня по решению международной ассамблеи ООН отмечается международный день велосипеда. Изобретателем самого экологичного транспорта считается русский инженер Ефим Артамонов. 219 лет назад на самодельной раме с колёсами, со скоростью 10 километров в час он совершил путешествие от Урала до Петербурга на коронацию Александра Первого. Современные велосипеды могут ехать в 12 раз быстрее.

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Сергей Тимонин готовится выступать на всероссийских соревнованиях по шоссейному велоспорту. Они пройдут осенью в Ростовской области. Каждую тренировку, рассказывает юноша, он пытается вновь поймать то чувство, когда ещё в детском саду отец учил его кататься.

«Это было вот так, объясняю в нескольких словах. Отец бежит рядом, кричит “я тебя держу”. А потом поворачиваюсь, его рядом нет, тормозить не вариант и крутишь, пока не остановишься рядом с ним», – рассказывает велоспортсмен Сергей Тимонин.

План маршрута на это занятие – преодолеть 80 километров. По дорогам Федюхиных высот – упражнения на скорость и выносливость. Крутой подъём Президентской дороги к Инкерману – проверка силы спортсменов.

Профессиональный велосипед очень лёгкий: его можно поднять одной рукой, он весит восемь килограммов. Инженеры и проектировщики стараются максимально облегчить конструкцию, чтобы спортсмену было легче ехать, и поэтому применяют материалы, которые обычно используются в авиационной промышленности: алюминий, титан, карбон. Но вместе с весом теряется и прочность всей конструкции. Рама велосипеда собрана будто бы из противоречий теории машин и механизмов.

«Когда спортсмен сидит на велосипеде, крутит – он давит на педаль, у него рама начинает в одну сторону уходить, в другую. За счёт этого 15-20% усилия остаётся просто в раме, в металле», – говорит тренер по велоспорту на шоссе Никита Капралов.

Но при этом, форма всех деталей рассчитана для наилучшей аэродинамики. Ведь нужно максимально эффективно использовать энергию мышц.

Кроме шоссейного велоспорта в Севастополе тренируют команды по маунтин-байку – это горный вариант, и БМИкс – трюковый. Для массового спортсмена организуют «Велопобеду» и другие фестивали.

«Наш рельеф местности и климат очень благотворно влияют на развитие велоспорта. К нам в Крым приезжают, недалеко от Севастополя проводят сборы команды сборных России, Казахстана, Белоруси», – пояснила старший тренер сборной команды Севастополя по велоспорту Елена Журавлёва.

На всероссийской юношеской спартакиаде этой осенью Сергей Тимонин хочет получить звание кандидата в мастера спорта. А затем ещё и права на мотоцикл.

«Скорость заманчива, именно поэтому я хочу просто получить права, а насчёт мотоцикла подумать. Сам понимаю, что даже иногда на велосипеде, когда набираешь определённую скорость, не хочется нажимать на тормоз. Потому что ты в определённые эти секунды ты достигаешь такого удовольствия, которое многие не могут получить за многие годы», – считает Сергей Тимонин.

Со сдачей на права проблемы у спортсмена вряд ли возникнут, ведь зачёты по правилам дорожного движения воспитанники школы регулярно сдают своим тренерам. И с первых занятий усваивают главную мысль: на дороге нужно мыслить тактически. Ведь движение в потоке транспорта – как велогонка. А успех и безопасность зависит от умения предугадывать действия других водителей.

Ростислав Колмагоров, Александр Попов

Источник: Вести.Севастополь