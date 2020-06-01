Семью пропавшей в Крыму девочки проверяет прокуратура

Прокуратура республики начала проверку семьи Карины Л., шестилетней девочки, пропавшей накануне вечером в Ленинском районе Крыма.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, сотрудники прокуратуры хотят установить, был ли в семье надлежащий контроль за ребенком, исполняли ли родители свои обязанности по воспитанию девочки. На место происшествия выехал прокурор республики Олег Камшилов.

Карина пропала вечером 31 мая в районе Северо-Крымского канала около поселка Ленино, куда она поехала на рыбалку вместе с отцом и его приятелями. Закончив вылов рыбы, мужчины начали пить и потеряли девочку из виду. В правоохранительные органы с заявлением об исчезновении Карины обратилась ее бабушка.

Поиски девочки сейчас ведут 103 человека и 23 единицы техники, привлечены водолазы, которые осматривают дно водоема.

В ГСУ СКР по Крыму и Севастополю завели уголовное дело по статье «Убийство», чтобы у следователей были более широкие полномочия для опроса свидетелей и поиска девочки.

Расследование взял на личный контроль глава Следственного комитета страны Александр Бастрыкин, он направил в Крым криминалистов из центрального аппарата СКР в Москве.

Источник: Вести.Севастополь