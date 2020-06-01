Семью пропавшей в Крыму девочки проверяет прокуратура

1 июня 2020     13
Семью пропавшей в Крыму девочки проверяет прокуратура

Прокуратура республики начала проверку семьи Карины Л., шестилетней девочки, пропавшей накануне вечером в Ленинском районе Крыма.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, сотрудники прокуратуры хотят установить, был ли в семье надлежащий контроль за ребенком, исполняли ли родители свои обязанности по воспитанию девочки. На место происшествия выехал прокурор республики Олег Камшилов.

Карина пропала вечером 31 мая в районе Северо-Крымского канала около поселка Ленино, куда она поехала на рыбалку вместе с отцом и его приятелями. Закончив вылов рыбы, мужчины начали пить и потеряли девочку из виду. В правоохранительные органы с заявлением об исчезновении Карины обратилась ее бабушка.

Поиски девочки сейчас ведут 103 человека и 23 единицы техники, привлечены водолазы, которые осматривают дно водоема.  

В ГСУ СКР по Крыму и Севастополю завели уголовное дело по статье «Убийство», чтобы у следователей были более широкие полномочия для опроса свидетелей и поиска девочки.

Расследование взял на личный контроль глава Следственного комитета страны Александр Бастрыкин, он направил в Крым криминалистов из центрального аппарата СКР в Москве.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Крыму ищут шестилетнюю девочку
В Крыму ищут шестилетнюю девочку

В Ленинском районе Крыма сегодня продолжились поиски 6-летней Карины Л. В воскресенье днем девочка вместе с отцом и его приятелями …


Въезжающих в Севастополь тестируют на коронавирус
Въезжающих в Севастополь тестируют на коронавирус

С 1 июня организовано три пункта по приёму анализов на коронавирусную инфекцию на въездах в Севастополь. Это мыс Сарыч, Верхнесадовое …


В Крыму с 1 июня ограничат движение грузовиков
В Крыму с 1 июня ограничат движение грузовиков

Ограничения будут действовать при дневной температуре выше 32 градусов. С 1 июня в Крыму начинают действовать летние ограничения проезда большегрузов …


1 июня в аэропорту Симферополя дети рассказывают о дружбе и любви
1 июня в аэропорту Симферополя дети рассказывают о дружбе и любви

Самая красивая девочка мира Анастасия Князева, финалисты шоу «Голос. Дети» и подопечные благотворительного фонда «Подари солнечный свет» записали голосовые объявления …


Семью пропавшей в Крыму девочки проверяет прокуратура
Семью пропавшей в Крыму девочки проверяет прокуратура

Прокуратура республики начала проверку семьи Карины Л., шестилетней девочки, пропавшей накануне вечером в Ленинском районе Крыма. Как сообщает пресс-служба надзорного …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты