Севастополь и Крым объединили усилия в борьбе с коронавирусом

С ноля часов 2 апреля медики начнут осматривать всех, кто въезжает на полуостров по Крымскому мосту как на машинах, так и на поездах. Решение об установке блокпоста приняли сегодня. Кроме того, власти Республики Крым и Севастополя договорились синхронизировать работу по борьбе с распространением коронавируса, в том числе, меры ответственности за нарушения режима самоизоляции, а также шаги по экономической и социальной поддержке населения и бизнеса.

Совещание руководителей органов исполнительной, законодательной власти, надзорных ведомств провели в Симферополе.

«Сегодня с нуля часов блокпост будет выставлен, он будет работать на мониторинг пока всех въезжающих, сплошной мониторинг; большегрузы будут проходить. Это касается продовольствия, лекарственных препаратов, будет проходить только досмотр водителя на тему наличия температуры и признаков заболевания. То есть по сути там тотальный всех досмотр с анкетированием, кто куда едет, оставление телефонов всех иногородних и так далее», – сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. «Совершенно очевидно, что самое лучшее решение для полуострова – это ввести режим, который мы вчера поставили в Севастополе, и на мосту, тогда это просто решает все проблемы сразу. И объединить усилия, потому что все понятно, люди устают, и сотрудники, и врачи, и те, кто должен реагировать, и работы может прибавиться, поэтому лучше сконцентрировать наши усилия на одном пункте пропуска, наладить там режим, термометрию», – считает Михаил Развожаев, врио губернатора г. Севастополя.

Эта мера снимает необходимость работы блокпостов на границе двух субъектов, добавили главы регионов. Сергей Аксёнов также заявил, что действия по борьбе с инфекцией будут скоординированы и с Краснодарским краем.

На 1 апреля на всей территории полуострова зафиксирован 21 случай заболевания коронавирусом.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь