Севастополь – лидер среди городов Крыма по количеству лестниц

Они не только необходимость, ведь Севастополь расположен на семи холмах, но и архитектурное украшение города, неотъемлемая часть его исторического облика.

По самым скромным подсчетам в Севастополе более 80 лестниц. Только в центре города свыше 50 значительных. Часть из них носит названия улиц, а некоторые удостоены собственного имени.

Синопский спуск напоминает о героической победе Черноморского флота под командованием П.С. Нахимова над турками в 1853 году. Улицу Людмилы Павличенко на Центральном холме продолжает Таврический спуск. Он пересекает Большую Морскую, его ступени заканчиваются в детском парке имени героя Советского Союза Марии Байды. Спуск Петрова назван в честь руководителя восстания 1905 года на учебном судне «Прут».

Кроме того, в Севастополе находится и самая большая лестница Крымского полуострова. Она начинается у Георгиевского монастыря на мысе Фиолент и по ней можно спуститься на Яшмовый пляж. Только преодолеть придется 840 ступеней, потому что высота этой лестницы почти 200 метров.

Источник: Вести.Севастополь