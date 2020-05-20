Севастополь назван регионом с самым низким уровнем заболеваемости COVID-19

Татьяна Голикова отметила Севастополь, как регион демонстрирующий самый низкие темпы роста заболеваемости коронавирусом.
Об этом заместитель председателя правительства РФ сообщила сегодня на заседании Совета Федерации.
Татьяна Голикова привела в пример Севастополь по числу тестирований, подчеркнув, что ситуация с COVID-19 лучше в тех регионах России, где проводят больше тестов.
«На сегодняшний день Севастополь демонстрирует самый низкий темп прироста в России», – сказала Татьяна Голикова.
Источник: Вести.Севастополь