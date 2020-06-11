Севастополь открывают для туристов с 15 июня

11 июня 2020     16
Севастополь открывают для туристов с 15 июня

Жители Севастополя и Крыма смогут свободно въезжать в город с 15 июня. 

Для приезжающих из других регионов сохранится необходимость предъявлять справки о сделанном анализе на коронавирус, проходить тестирование и анкетирование. Обязательная обсервация для приезжих отменена. Об этом стало известно на заседании правительства Севастополя.

Кроме этого с 15 июня режим самоизоляции будет снят для всех категорий граждан, в том числе 65+.

Однако массовые мероприятия останутся в городе под запретом до 21 июня. А детские кружки и секции в учреждениях социального обслуживания будут закрыты до конца месяца.

Источник: Вести.Севастополь

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