Севастополь перейдет к третьему этапу снятия ограничений на следующей неделе

Город сможет выйти из режима повышенной готовности в ближайшее время в том случае, если не произойдет резкого всплеска заболеваемости.

Об этом сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в прямом эфире телеканала СТВ. Глава города надеется справиться с пандемией до конца месяца.

«С 1 июня был сделан ряд послаблений, позволивший нам частично вернуться к обычной жизни. Я надеюсь, если подобная динамика заболеваемости сохранится, то на следующей неделе мы перейдем к третьему этапу снятия ограничений и сможем открыть практически все предприятия при условии соблюдения профилактических мер и санитарных норм», – сказал Михаил Развожаев.

Врио губернатора заметил, что не все жители города соблюдают масочный режим. Он напомнил севастопольцам о том, что маска – это личная безопасность каждого.

Источник: Вести.Севастополь