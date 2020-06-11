Севастополь – первый город в России, который снабжал устрицами знатные дома Европы и Российской Империи

Севастополь – первый город в России, который снабжал свежими устрицами самые знатные дома Европы и Царской России.

Из пяти миллионов устриц в год, добываемых в Крыму, половина приходилась на Севастополе. Когда же была построена железная дорога, севастопольских устриц увозили в Париж и Лондон, Ниццу и Рим, а также в Санкт-Петербург.

В северной столице был открыт ресторан «Вена» братьев-греков Денакса. Там подавали севастопольских устриц. Афанасий Денакса жил в Севастополе и был владельцем устричного завода в Южной бухте, а у Григория в Санкт-Петербурге был склад и маленький магазинчик. У братьев регулярно ел устриц Александр Куприн. Он слушал рассказы о райском месте Крыма – Балаклаве. Впечатленный историями о городе, Куприн приехал в Балаклаву.

Всего же в Севастополе было три устричных производства. Молюсков собирали до тех пор, пока их численность катастрофически не снизилась. Тогда приняли решение устриц выращивать, но безуспешно.

Сегодня в Севастополе возрождаются устричные хозяйства. К нам привозят раковины с Дальнего Востока и здесь они за 2-3 года вырастают во взрослую особь. Возможно, Севастополь еще вернёт себе славу устричной столицы России.

Источник: Вести.Севастополь