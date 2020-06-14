Севастополь первый из городов Крыма, где проложили линию трамвая

14 июня 2020     12
Севастополь первый из городов Крыма, где проложили линию трамвая

Трамвай впервые появился на городских улицах 29 августа 1898 года. В пробный рейс он отправился от железнодорожного вокзала по Екатерининской улице и Нахимовскому проспекту.

Проезд стоил 5 копеек. В сравнении – этот же маршрут на коляске обошелся бы пассажиру в один рубль. Чтобы посмотреть на новый вид транспорта и покататься на нем, на улицы вышли толпы людей.  В первый день на трамвае проехали около шести тысяч пассажиров, выручка составила 300 рублей.

Газеты того времени писали, что нового транспорта боятся лошади, из-за этого извозчики сворачивают на тротуар. Нарядные пассажирки жаловались на нетрезвых соседей-мужчин, которые плюют на пол и сквернословят.

   

Закрытый трамвайный вагон был построен только в 1925 году, в честь Октябрьской революции его ласково называли Октябренком. До этого в городе ходили только открытые трамваи.

После войны трамвайная инфраструктура была полностью разрушена. Нужно было или строить новые трамвайные линии, или организовывать другой вид транспорта. Так в Севастополе появились троллейбусы.

Лола Трамвай (1)

Источник: Вести.Севастополь

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