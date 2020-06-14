Севастополь первый из городов Крыма, где проложили линию трамвая

Трамвай впервые появился на городских улицах 29 августа 1898 года. В пробный рейс он отправился от железнодорожного вокзала по Екатерининской улице и Нахимовскому проспекту.

Проезд стоил 5 копеек. В сравнении – этот же маршрут на коляске обошелся бы пассажиру в один рубль. Чтобы посмотреть на новый вид транспорта и покататься на нем, на улицы вышли толпы людей. В первый день на трамвае проехали около шести тысяч пассажиров, выручка составила 300 рублей.

Газеты того времени писали, что нового транспорта боятся лошади, из-за этого извозчики сворачивают на тротуар. Нарядные пассажирки жаловались на нетрезвых соседей-мужчин, которые плюют на пол и сквернословят.

Закрытый трамвайный вагон был построен только в 1925 году, в честь Октябрьской революции его ласково называли Октябренком. До этого в городе ходили только открытые трамваи.

После войны трамвайная инфраструктура была полностью разрушена. Нужно было или строить новые трамвайные линии, или организовывать другой вид транспорта. Так в Севастополе появились троллейбусы.

Лола Трамвай (1)

Источник: Вести.Севастополь