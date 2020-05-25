Севастополь присоединился к всероссийской акции «Юнги Победы»

В честь основания школы юнг военно-морского флота в Севастополе возложили цветы к памятнику адмиралу Николаю Кузнецову.

Именно он в мае 1942 года подписал указ о её создании на острове Большой Соловецкий в Архангельской области. Учебная программа для подростков была рассчитана на год. Затем выпускников распределяли на флот, а по достижении совершеннолетия допускали на службу на боевых кораблях. В сражениях погибли более 1000 юнг. В память о героизме воспитанников Соловецкой школы Севастополь присоединился ко всероссийской акции «Юнги Победы». В ней приняли участие сотрудники военно-исторического музея-заповедника, члены Морского собрания и сын одного из выпускников Соловецкой школы юнг – Николай Ягор.

«Всего за время Великой Отечественной было три набора. Мой отец выпускник второго набора школы юнг. После окончания школы юнг мальчишки попадали на боевые корабли Северного флота. Мой отец, как один из лучших выпускников был отправлен получить дальнейшее образование в Горьковское подготовительное училище», – рассказал Николай Ягор, сын выпускника Соловецкой школы юнг Рудольфа Ягора.

Источник: Вести.Севастополь