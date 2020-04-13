Севастополь вновь вошел в число регионов с самой низкой смертностью на дорогах

13 апреля 2020     6
Севастополь вновь вошел в число регионов с самой низкой смертностью на дорогах

Госавтоинспекция подвела итоги состояния аварийности на дорогах города за три месяца 2020 года. Севастополь продолжает удерживать лидирующую позицию среди регионов с самым низким показателем смертности на дорогах.

Также с начала года наблюдается снижение количества дорожно-транспортных происшествий и травмированных в них людей, том числе детей. Это стало возможным благодаря совершенствованию улично-дорожной сети, а именно обустройству пешеходных переходов дорожными ограждениями, искусственными неровностями и освещением, а также грамотным комплексом мер – профилактических и надзорных, принимаемых ГИБДД.

Источник: Вести.Севастополь

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