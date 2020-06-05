Севастопольца будут судить за изнасилование несовершеннолетней падчерицы

49-летний житель Балаклавского района Севастополя, водитель одного из учреждений города предстанет перед судом за серию половых преступлений в отношении своей несовершеннолетней падчерицы.

На протяжении четырех лет: с лета 2013-го по весну 2017 года — он запугивал девочку, насиловал ее и совершал другие развратные действия. На момент совершения первого преступления девочке было всего 11 лет. Мужчина приходил к ней ночью, когда остальные члены семьи уже спали. В январе этого года девочка сама обратилась в правоохранительные органы с заявлением.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю, на мужчину было заведено уголовное дело и его заключили под стражу. Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно будет направлено в суд.

Источник: Вести.Севастополь