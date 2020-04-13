Севастопольца задержали за кражу из магазина денег и сигарет

В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району обратилась заведующая магазином. Женщина сообщила, что из магазина похитили деньги и сигареты.

Оперативникам уголовного розыска удалось установить личность злоумышленника и задержать его. 36-летний мужчина, убедившись, что в магазине никого нет, повредил окно и проник внутрь. Из кассы он взял 3000 рублей и захватил еще несколько пачек сигарет.

Ранее он уже был судим за кражи и грабёж. Теперь на него возбуждено очередное уголовное дело, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Источник: Вести.Севастополь