Севастопольцам напоминают о продлении режима повышенной готовности

Автомобили с системой оповещения напоминают севастопольцам о продлении режима самоизоляции до 30 апреля.
По улицам Севастополя в выходные продолжит курсировать специальный автомобиль, который из передвижного комплекса оповещения призывает соблюдать режим самоизоляции. Мобильный комплекс объезжает все районы города.
Машина оповещения курсирует по основным улицам в течение всего дня. Также соблюдать меры безопасности севастопольцев призывают громкоговорители на центральном кольце.
Источник: Вести.Севастополь