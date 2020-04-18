Севастопольцам напоминают о продлении режима повышенной готовности

18 апреля 2020     11
Севастопольцам напоминают о продлении режима повышенной готовности

Автомобили с системой оповещения напоминают севастопольцам о продлении режима самоизоляции до 30 апреля.

По улицам Севастополя в выходные продолжит курсировать специальный автомобиль, который из передвижного комплекса оповещения призывает соблюдать режим самоизоляции. Мобильный комплекс объезжает все районы города.

Машина оповещения курсирует по основным улицам в течение всего дня. Также соблюдать меры безопасности севастопольцев призывают громкоговорители на центральном кольце.

Источник: Вести.Севастополь

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