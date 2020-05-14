Севастопольцам, оказавшимся в трудной ситуации, помогут материально

14 мая 2020     9
Севастопольцам, оказавшимся в трудной ситуации, помогут материально

Единовременную помощь могут получить семьи или одинокие граждане, если их среднедушевой доход не превышает двукратный размер прожиточного минимума.

«Заявление об оказании денежной помощи можно подать в электронном виде на адрес: sgkcso@sev.gov.ru или почтовым отправлением по адресу: 299029, Севастополь, улица Хрусталёва, 27. Форма заявления размещена на сайте комплексного центра соцобслуживания», – рассказала руководитель управления социального обслуживания Департамента труда и соцзащиты Севастополя Жанна Финогенова.

Она уточнила, что сумма выплаты варьируется от 1640 до 13 620 рублей на человека. Проконсультироваться по вопросу материальной помощи можно по телефонам: 55-58-24, 55-30-08.

Источник: Вести.Севастополь

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