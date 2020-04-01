Севастопольцам, работающим во время карантина, необходимы специальные пропуска

Свободно выйти на улицу уже нельзя – теперь это не просьба, а указ городского главы.

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Полицейские, которые уже патрулируют город, имеют право выписывать нарушителям режима самоизоляции штрафы. В своём заявлении временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев уже назвал такие меры «временем, когда уговоры закончились».

«Можно будет по указу выходить на улицу только для того, чтобы поехать на работу, если вы работаете в тех отраслях, которые не запрещены указом. Если вам необходимо купить еду – сделать это можно в ближайшем магазине от дома. Вынести мусор, выгулять собаку – не дальше чем в 100 метрах от дома», – пояснил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Представителям целого списка профессий оформляют специальные пропуска. Их начали выдавать, например, медикам и волонтёрам. Работающие пенсионеры также теперь имеют документы, которые на время режима самоизоляции заменяют карты ЕГКС – всего их более 1,5 тысяч. На линию вернули часть троллейбусов.

Евгения Квашнина, Александр Попов

Источник: Вести.Севастополь