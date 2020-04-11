Севастопольцам советуют воздержаться от посещения кладбищ для поминовений

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей и гостей Севастополя отложить посещения кладбищ во время действия ограничительного режима.

Глава города в интервью на телеканале СТВ попросил севастопольцев избегать мест массового скопления граждан и воздержаться от посещение кладбищ на поминальной неделе. Михаил Развожаев подчеркнул, что в связи неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, сейчас всем лучше оставаться на самоизоляции.

Городские власти в настоящее время решают вопрос о том, будут ли открыты кладбища в дни поминовения усопших.

“Посетить кладбище можно будет, когда угроза распространения коронавируса снизится”, – сказал глава Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь