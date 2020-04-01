Севастопольцам во время карантина можно выехать в магазин на автомобиле

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев разъяснил жителям города правила соблюдения режима самоизоляции.

Глава города в эфире телеканала НТС пояснил, как действуют ограничения в передвижении граждан в период карантина. Жителям города и сельской местности будет можно удаляться от места жительства больше чем на 100 метров, в случае острой необходимости. Например, в районе Мекензиевых гор нет аптек и магазинов.

Также Михаил Развожаев отметил, что можно пользоваться личным автотранспортом для передвижения по городу. Но глава Севастополя просит граждан проявить сознательность и не выходить из дома без причины. Он напомнил о необходимости использования защитных средств.

«Нет задачи оштрафовать людей или загнать их в какие-то рамки. Цель карантинных мероприятий – максимально ограничить массовые скопления людей», – подчеркнул Михаил Развожаев.

Для контроля над ситуацией будет работать «горячая линия» для обращений граждан.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь