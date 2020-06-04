Севастопольцев приглашают принять участие во флэшмобе ко Дню России

12 июня, в День России, в библиотеках пройдёт онлайн-флэшмоб «Виват, Россия!».

Информация об этом размещена на официальном сайте Центральной городской библиотеки имени Толстого.

Чтобы стать участником флэшмоба, необходимо снять 25-секундное видео с продолжением фразы: «Для меня Россия это — …» и выложить в любую соцсеть с хэштэгом #ВиватРоссия. Все присланные ролики соединят в один клип и представят на региональном марафоне.

Источник: Вести.Севастополь