Севастопольцев приглашают присоединиться к всероссийской акции «Окна Победы»

1 мая в России стартовала акция «Окна Победы», которая проходит в формате онлайн-флешмоба.

Чтобы стать ее участником, нужно оформить окна своих квартир, домов и офисов рисунками, картинками, фотографиями и надписями, посвященными Великой Отечественной войне.

Затем нужно сделать фото своего окна и выложить его в соцсетях с хэштегом «#ОКНА_ПОБЕДЫ» и «#СЕВАСТОПОЛЬ».

Так как в этом году из-за пандемии коронавируса мы не сможем возложить цветы к мемориалам Великой Отечественной войны, увидеть парад Победы, то отметить праздник россиянам предлагают хотя бы таким способом.

Источник: Вести.Севастополь