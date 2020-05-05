Севастопольцев приглашают стать участниками акции «Бессмертный полк онлайн»

Народное шествие «Бессмертный полк» из-за пандемии коронавируса будет проходить в режиме онлайн. Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо заполнить форму на портале «Бессмертный полк — онлайн», «Банк памяти», в приложении «Бессмертный полк — онлайн» в Одноклассниках или ВКонтакте. 9 мая все загруженные фото будут транслироваться на портале «Бессмертного полка России» и на федеральных телеканалах.

К акции «Бессмертный полк – онлайн» уже присоединился Дом культуры Инкермана. С портретами и историями своих героев сотрудники и воспитанники творческих коллективов пройдут в виртуальном строю.

В честь 75-летия победы в Великой отечественной войне участники творческих коллективов «Созвездие» и «Топ-арт» исполняют песни и читают стихотворения военных лет. Поздравят ветеранов и танцевальные объединения «Дефи-данс» и «Турмалин». Их номера можно увидеть в группе Дома культуры в социальной сети. Там же проходит конкурс «Мы рисуем победу». Пользователи смогут проголосовать за любую понравившуюся работу. Их разошлют ветеранам в качестве открыток.

Источник: Вести.Севастополь