Севастопольцев с симптомами ОРВИ просят вызывать врача на дом

Даже если у человека нет температуры, и он может сам прийти в больницу, этого делать не следует. Самое правильное сейчас – вызвать врача на дом.

Такую рекомендацию озвучили сегодня на видеоселекторном совещании с главными врачами городских больниц, которое провел врио губернатора Севастополя.

Врач придет домой, осмотрит пациента и составит программу лечения. Решение о госпитализации будет принято, если у человека заподозрят коронавирус. Вызов доктора позволит исключить риск заражения окружающих и в общественном транспорте, и в поликлинике, считает директор департамента здравоохранения города Сергей Шеховцов.

Бригады неотложной помощи для взрослых и детей в ближайшее время доукомплектуют в каждой городской поликлинике. Более того, глава Севастополя попросил выделить медицинским учреждениям еще 10 машин.

Вызвать врача на дом можно по телефонам единого контакт-центра здравоохранения: 8 (800) 5-800-800 – с мобильных телефонов, 8 (800) 5-800-800 – со стационарных.

Источник: Вести.Севастополь