Севастопольцы обсудили ветхое жилье с депутатом Госдумы дистанционно

Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик провел прием граждан по личным вопросам в дистанционном режиме.

В своих обращениях севастопольцы поднимали вопросы ветхого жилья, здравоохранения, содействия в возвращении из-за границы из-за отмены авиасообщения во время пандемии коронавируса.

«Проблемы, которые озвучивают севастопольцы, как всегда, разные – от необходимости установить детскую площадку во дворе до вопроса сохранения бани, расположенной в Нахимовском районе на Корабельной стороне», – отметил Белик.

К депутату обратилась мама девушки, находящейся сейчас на Кубе. Она не может вылететь в Севастополь из-за отмены авиасообщения в связи с пандемией. Дмитрий Белик пообещал оказать содействие в возвращении девушки домой.

Источник: Вести.Севастополь