Севастопольцы приглашаются к участию в акции «Бессмертный полк онлайн»

5 мая 2020     8
Севастопольцы приглашаются к участию в акции «Бессмертный полк онлайн»

Народное шествие «Бессмертный полк» из-за пандемии коронавируса будет проходить в режиме онлайн. Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо заполнить форму на портале «Бессмертный полк — онлайн»,  «Банк памяти», в приложении «Бессмертный полк — онлайн» в Одноклассниках  или ВКонтакте. 9 мая все загруженные фото будут транслироваться на портале «Бессмертного полка России» и на федеральных телеканалах. 

К акции «Бессмертный полк – онлайн» уже присоединился Дом культуры Инкермана. С портретами и историями своих героев сотрудники и воспитанники творческих коллективов пройдут в виртуальном строю.

В честь 75-летия победы в Великой отечественной войне участники творческих коллективов «Созвездие» и «Топ-арт» исполняют песни и читают стихотворения военных лет. Поздравят ветеранов и танцевальные объединения «Дефи-данс» и «Турмалин». Их номера можно увидеть в группе Дома культуры в социальной сети. Там же проходит конкурс «Мы рисуем победу». Пользователи смогут проголосовать за любую понравившуюся работу. Их разошлют ветеранам в качестве открыток.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

На экскурсию по городам-героям России можно отправиться виртуально
На экскурсию по городам-героям России можно отправиться виртуально

Все желающие теперь могут оправиться в интернет-путешествие по городам-героям Великой Отечественной войны в рамках социального проекта «Путь к Победе» находясь …


Севастопольцы приглашаются к участию в акции «Бессмертный полк онлайн»
Севастопольцы приглашаются к участию в акции «Бессмертный полк онлайн»

Народное шествие «Бессмертный полк» из-за пандемии коронавируса будет проходить в режиме онлайн. Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо …


В Севастополе семеро строителей заболели коронавирусом
В Севастополе семеро строителей заболели коронавирусом

На утро 5 мая в Севастополе выявлено семь новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Все новые пациенты – строители с военных …


В Севастополе отметили День советской печати
В Севастополе отметили День советской печати

5 мая 1912 года вышел первый номер газеты Правда. Спустя 10 лет в этот день стали отмечать День советской печати. …


Россиянин ограбил нескольких жителей и пригрозил взорвать дом на Украине
Россиянин ограбил нескольких жителей и пригрозил взорвать дом на Украине

Украинские полицейские задержали в Киевской области гражданина России, которые ограбил нескольких местных жителей и пригрозил взорвать многоэтажный дом. Об этом …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты