Севастопольцы сами изготавливают средства защиты от коронавируса

Период самоизоляции станет максимально безопасным, если использовать доступные способы защиты от вируса. Как обезопасить себя в условиях ажиотажного спроса на медицинские маски, антисептики и как вымыть руки по медицинскому протоколу?

Когда в ателье Анны Иващенковой в пятый раз за утро зашли в поисках многоразовых гигиенических масок, девушка решила: самое время запустить новый продукт. По лекалам из Интернета выбрала четыре модели. Одну, популярную в Азии, даже усовершенствовала.

«Это как наши медицинские, аптечные, со складочками. Они более анатомические – по лицу. И они больше закрывают, плотнее сидят. Это как в тренде – называется в народе ракушкой. Она очень удобна, не смазывает макияж», – объясняет портной-закройщик Анна Иващенкова.

Самодельные маски Анна рекомендует менять как аптечные – раз в несколько часов, стирать и гладить горячим утюгом. Тем, кто решит шить сам, портной советует: оптимальная длина тесьмы – двадцать пять сантиметров.

Если уж совсем нет возможности шить, всегда можно воспользоваться рекомендациями гражданской обороны. Ватно-марлевая повязка. Достаточно просто правильно разрезать ткань, при этом соблюдая размеры. Выглядит, может быть, не очень эстетично, зато на самом деле защищает.

Даже мыть руки можно эффективнее, чем обычно. Преподаватели медицинского колледжа проводят простой эксперимент с краской. Одна пара рук моется как всегда. Вторая – согласно европейскому протоколу для медицинского персонала. Не менее полуминуты в шесть этапов.

Рекомендации врачей – использовать жидкое мыло: оно в герметичной ёмкости. И вытирать руки одноразовыми полотенцами.

«При тщательном мытье рук смывается первый слой эпидермиса, травмируется – это во-первых. Во-вторых, горячая вода тоже способствует сушке кожи. Поэтому рекомендуется тёплой водичкой мыть руки. И для того, чтобы избежать последствий – микротравм и дерматитов – рекомендовано хотя бы вечером, а можно и чаще смазывать руки жирным кремом», – говорит Карина Ущаповская, преподаватель Севастопольского медицинского колледжа им. Жени Дерюгиной.

Терапевт с сорокалетним стажем Татьяна Козьмина читает лекцию в библиотеке посёлка Любимовка. Тема – коронавирус. Слушатели говорят, купить антисептик сложно. И Татьяна Иванова нашла рецепт санитайзера от Всемирной организации здравоохранения. В нём спирт, глицерин, перекись водорода и вода.

Глицерин необходим для придания данному раствору смягчающих свойств, так как спирт сушит кожу. Глицерина должно быть 2 миллилитра.

Завершат рецепт тринадцать миллилитров кипячёной воды – больше не нужно, иначе процент спирта в составе упадёт.

Те, кто период пандемии заботятся о себе сами, дают ещё один совет – если делать, то делать со вкусом. Маски, если они вам требуются, сшить из яркой детской пелёнки, мыло брать ароматное, а в антисептик капнуть любимое эфирное масло.

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Евгения Квашнина, Екатерина Копыткова, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь