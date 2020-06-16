Севастопольцы смогут оценить работу местных властей

16 июня 2020     12
Севастопольцы смогут оценить работу местных властей

Севастопольцам предложат оценить работу законодательной и исполнительной власти. Волонтёрский штаб «Мы вместе» 16 июня презентовал новый проект.

В течение недели, с 25 июня по 1 июля, когда будет идти голосование по поправкам в Конституцию, на избирательные участки выйдут волонтёры. Они предложат горожанам заполнить ещё один бюллетень и оценить работу чиновников по шкале от одного до пяти баллов. Ящик для голосования могут принести и на дом. Результаты опроса отправят в городское правительство и опубликуют в социальных сетях.

«Вы можете оценить работу непосредственно губернатора. Здесь следующий пункт – это работа правительства. Непосредственно: образование, культура, социальная защита, здравоохранение, транспорт, городское или сельское холуйство, природные ресурсы, потребительский рынок и спорт. Третий пункт – каждый человек может оценить непосредственно работу депутата законодательного собрания в своём округе. И четвёртый пункт – это оценить работу главы своего муниципального округа», – рассказала координатор проекта «Народная оценка власти» Виктория Кашлякова.

Источник: Вести.Севастополь

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