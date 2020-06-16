Севастопольцы стали чаще лечиться в других регионах России

16 июня 2020     11
Севастопольцы стали чаще лечиться в других регионах России

На 70 % выросло количество средств, потраченных из фонда ОМС на лечение севастопольцев в других регионах.

Об этом в ходе доклада о работе за 2019 год заявила и.о. директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя Ольга Томилина.

По её словам, в основном, жители нашего региона едут в другие субъекты за высокотехнологичной помощью. В первую очередь это лечение онкологии (едут в Крым Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону), сердечно-сосудистая хирургия, акушерство и гинекология, офтальмология, кардиология. Кроме того, в другие регионы приходится ехать и тем, кто нуждается в реабилитации, так как в городе всего одна организация, работающая в данном направлении.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Найдены самые дорогие новостройки Подмосковья
Найдены самые дорогие новостройки Подмосковья

В июне 2020-го максимальная стоимость квадратного метра нового жилья в Московской области составила почти 312 тысяч рублей — по такой …


Водитель неожиданно разбогател во время пандемии коронавируса
Водитель неожиданно разбогател во время пандемии коронавируса

В английском городе Рагби, графство Уорикшир, водитель грузовика, развозивший важные посылки во время пандемии COVID-19, неожиданно разбогател. Об этом сообщает …


Число случаев коронавируса в российском регионе за сутки выросло в 2,5 раза
Число случаев коронавируса в российском регионе за сутки выросло в 2,5 раза

Иркутская область вышла на третье место по числу заразившихся коронавирусом: за сутки там выявили 319 новых случаев инфицирования — в …


В Севастополе покажут, как в городе праздновали День Победы с 1945 года
В Севастополе покажут, как в городе праздновали День Победы с 1945 года

Фотограф Музея Черноморского флота подготовил выставку ретроспективных снимков о праздновании Дня Победы в Севастополе с 1945 по 2020 годы. В …


В Крыму коронавирус обнаружен ещё у 15 человек
В Крыму коронавирус обнаружен ещё у 15 человек

На утро 16 июня на территории Республики Крым выявлено 15 новых случаев коронавируса. Из 15 случаев, пять – это люди, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты