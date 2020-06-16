Севастопольцы стали чаще лечиться в других регионах России

На 70 % выросло количество средств, потраченных из фонда ОМС на лечение севастопольцев в других регионах.

Об этом в ходе доклада о работе за 2019 год заявила и.о. директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя Ольга Томилина.

По её словам, в основном, жители нашего региона едут в другие субъекты за высокотехнологичной помощью. В первую очередь это лечение онкологии (едут в Крым Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону), сердечно-сосудистая хирургия, акушерство и гинекология, офтальмология, кардиология. Кроме того, в другие регионы приходится ехать и тем, кто нуждается в реабилитации, так как в городе всего одна организация, работающая в данном направлении.

Источник: Вести.Севастополь