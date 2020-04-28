Севастопольцы вернулись в Россию из Вьетнама

Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик помог севастопольцам вернуться в Россию из Вьетнама.

С просьбой о помощи к Дмитрию Белику обратились жители Севастополя, которые не смогли улететь из Вьетнама из-за прекращения авиасообщения. Как рассказал парламентарий, рейсы в Камрани отменялись за сутки до вылета.

Благодаря поддержке Дмитрия Белика, севастопольцы были включены в список россиян, которым требуется помощь с возвращением домой. В результате чего они вывозным рейсом благополучно вылетели на Родину.

Севастопольцы прибыли в новосибирский аэропорт «Толмачёво» и отправлены на обсервацию.

Источник: Вести.Севастополь