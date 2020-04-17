Севастопольцы выбрали четыре территории для первоочередного благоустройства

По одной общественной территории будет благоустроено в каждом из четырёх районов Севастополя.

Подведены итоги онлайн голосования по выбору общественных территорий для первоочередного благоустройства в 2021 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

На выбор горожанам было предложено 20 территорий, по пять в Ленинском, Гагаринском, Нахимовском и Балаклавском районах, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

В голосовании победили: зелёная зона у дома №141 по улице Хрусталёва, сквер у памятника Ю.А. Гагарину, территория в районе дома №61 по улице Горпищенко и сквер по улице Тимирязева в посёлке Сахарная Головка.

Активнее всего в голосовании участвовали жители Ленинского и Нахимовского районов.

Источник: Вести.Севастополь