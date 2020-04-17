Севастопольцы выбрали четыре территории для первоочередного благоустройства

17 апреля 2020     19
Севастопольцы выбрали четыре территории для первоочередного благоустройства

По одной общественной территории будет благоустроено в каждом из четырёх районов Севастополя.

Подведены итоги онлайн голосования по выбору общественных территорий для первоочередного благоустройства в 2021 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

На выбор горожанам было предложено 20 территорий, по пять в Ленинском, Гагаринском, Нахимовском и Балаклавском районах, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

В голосовании победили: зелёная зона у дома №141 по улице Хрусталёва, сквер у памятника Ю.А. Гагарину, территория в районе дома №61 по улице Горпищенко и сквер по улице Тимирязева в посёлке Сахарная Головка.

Активнее всего в голосовании участвовали жители Ленинского и Нахимовского районов.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Крыму ещё три человека заболели коронавирусом
В Крыму ещё три человека заболели коронавирусом

Двое – из контактного круга ранее заболевших, еще один инфицированный – моряк, прибывший из Ирана. Первый положительный тест на коронавирус …


У севастопольцев есть шанс станцевать в финале проекта «Танцы со звездами»
У севастопольцев есть шанс станцевать в финале проекта «Танцы со звездами»

На сайте проекта «Танцы со звездами» dance.russia.tv телеканал «Россия» запустил народное голосование. Участники флешмоба #РОССИЯТАНЦУЕТДОМА могут попасть на финал программы «Танцы …


Севастопольцы выбрали четыре территории для первоочередного благоустройства
Севастопольцы выбрали четыре территории для первоочередного благоустройства

По одной общественной территории будет благоустроено в каждом из четырёх районов Севастополя. Подведены итоги онлайн голосования по выбору общественных территорий …


76 лет назад советские войска освободили Ялту
76 лет назад советские войска освободили Ялту

Накануне в Ялте отметили 76-ю годовщину освобождения города от фашистов. Никаких массовых мероприятий не было: члены администрации Ялты и руководители …


ЦБ рассмотрит возможность снижения ключевой ставки
ЦБ рассмотрит возможность снижения ключевой ставки

12:48 Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки будет основным вариантом для рассмотрения на следующем заседании ЦБ. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты