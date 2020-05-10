Севастопольцы вышли на шествие «Бессмертного полка» к окнам квартир

Новые форматы в этом году пришлось искать и организаторам акций, которые традиционно проходят в День Победы. Шествие «Бессмертного полка», перенесённое на более поздний срок, 9 мая впервые прошло в интернете. Портреты миллионов ветеранов и их потомков соединились в видеопотоке. Не нарушая режим самоизоляции, тысячи севастопольцев вышли с портретами своих дедов-фронтовиков к окнам квартир. В память о павших героях зажгли свечи.

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Татьяна Ивановна рассматривает фотографии мужа и не может сдержать слёз. Михаила Павловича Бочкарёва не стало три года назад. В 1941 году ему было 23. Он защищал Москву. Командовал огневым взводом противотанковой батареи. В бою был ранен, а после лечения сражался уже в составе Северного флота в дивизионе истребителей подводных лодок. Испытывал враг, проверяла на прочность погода. Но он выдержал. И там же, в Заполярье, встретил известие о Победе. Вечером 9 мая с верной спутницей жизни они вновь будут вместе. Татьяна Ивановна выйдет на балкон с его портретом и зажжет свечу. Контр-адмирал Михаил Бочкарёв должен стоять в парадном строю.

«Положительный человек, человек с большой буквы, он всегда был ровный. Он не то, что там дома был один, где-то другой. Он, мне кажется, был одинаков ко всем, хорошо относился, он любил людей», – вспоминает Татьяна Бочкарёва, вдова участника Великой Отечественной Войны Михаила Бочкарёва.

Дети и внуки Петра Павловича Павлова вспоминают подвиг своего героя. 21 июня 1943 года 19-летний красноармеец руководил особо важной операцией. На плотах и лодках группа из 12 солдат под его командованием установила чучела и направилась к вражескому лагерю по реке Свирь в Ленинградской области. Противник должен был принять смельчаков за боевой десант, открыть по ним огонь и тем самым раскрыть свои огневые позиции. Так и произошло.

«Два человека за плотами, их нужно было толкать, тяжесть какая. Вода холодная, и всё это нужно было вот этим 19-летним в то время мальчишкам выдержать», – рассказывает дочь Героя Советского Союза Петра Павлова Евгения Колоусова.

Все остались живы а противник – повержен. 9 мая родные героя оформляют дома уголок отцов. Фотографии, награды, личные вещи. Рядом с Петром Павловичем в этот день его сват Максим Иосифович. Он тоже прошёл всю войну: сначала служил мотористом в бригаде торпедных катеров в Севастополе. Затем – военным шофёром на Кавказе.

«Троих возле себя соберёт и говорит: сынки, а вообще главное, чтобы всё это не повторилось!», – делится сын Героя Советского Союза Максима Колоусова Пётр Колоусов.

В семье Рудевич к праздничному вечеру создали стену памяти. 20 имён и портретов. Одна семья – десятки специальностей: партизаны, связисты, зенитчики, военные врачи и труженики тыла. Сражались по всему Советскому Союзу и за его пределами. Защищали Севастополь, обороняли Кавказ, освобождали Украину и брали Берлин.

«Мы старались всей семьёй: дети участвовали, внучка. Мы о них помним и гордимся всеми», – говорит Николай Рудевич.

Бессмертный полк выстроен. Те, кто остался на полях сражений, и те, кто помнит все 1418 дней. Те, кто дошёл до Берлина, стоят у окон своих квартир, квартир своих детей и внуков. Огни загораются буквально в каждом окне. Тысячи – в Севастополе, и миллионы по всей России, от Калининграда до Камчатки. Не просто свечи, а частички вечного огня. Как символ негасимой памяти о тех, кто отдал жизнь за мирное небо над головой.

Семья Глушаковых у окна с отцом и дедом Александром Романовичем. Защитник Севастополя, командир пулемётного взвода сражался на Мекензиевых горах и чудом остался жив.

«Он был направлен далее на Кавказ, готовить наше пополнение. 1945 год он встретил преподавателем в Закавказском военно-морском училище», – поясняет сын участника обороны Севастополя Александра Глушакова Андрей Глушаков.

Дочь Ивана Патука Валентина Ивановна с портретом отца. И тоже не может сдержать слёз. До 75-летия Великой Победы участник штурма Сапун-Горы, легендарный разведчик не дожил всего пару месяцев. На портале Бессмертного полка России с двух часов ночи парад виртуальный. В колонне – более двух миллионов героев.

Их фотографии и истории разместили внуки и правнуки. Многие со своими героями никогда не общались. Просто в силу возраста. Но память о родных будут хранить. Семьи, которой не коснулась бы война в Севастополе, да и во всей России, пожалуй, нет. А юбилейный год Великой Победы показал: в каком бы формате не проходил «Бессмертный полк» – наши защитники всегда будут с нами. В нашей памяти и в наших сердцах.

Алёна Давыдова, Александр Соловьёв, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь