Севастопольцы жалуются, что дезинфекторы не дошли до каждого подъезда

1 апреля 2020     18
Севастопольцы жалуются, что дезинфекторы не дошли до каждого подъезда

В департаменте городского хозяйства Севастополя получили уже немало жалоб от жителей, что их подъезд до сих пор не прошел дезинфекцию. 

Сегодня глава горхоза Евгений Горлов попросил горожан набраться терпения. Количество подъездов в Севастополе превышает 11 тысяч. И управляющие компании составили график, какие дома когда будут обрабатываться. Дойдут до всех, кто подаст заявку в свою УК, заверил Горлов.

Эти работы проводятся за счет средств резервного фонда бюджета города и на плечи жильцов не лягут. По словам Евгения Горлова, субсидии выплатят управляющим компаниям по факту выполненных работ. Управляющие компании начали обработку с тех подъездов, где живет много пожилых людей. Со временем они доберутся до всех.

Жильцов просят на время санобработки не выходить из квартир для наблюдения за дезинфекторами и не ходить гулять с домашними животными. Специалисты обработают стены, пол, потолок и поверхности, к которым люди дотрагиваются руками: перила, ручки, домофоны, кнопки, а еще кабины лифтов. 

Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото с сайта maikop.ru

Источник: Вести.Севастополь

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