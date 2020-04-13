Севастополец лишился 70 тысяч рублей при попытке получить новую категорию прав через интернет

Житель Севастополя в заявлении в полицию указал, что перевёл 70 тысяч рублей девушке, с которой познакомился в одной из социальных сетей.

Виртуальная знакомая за указанную сумму пообещала мужчине открыть новую категорию на право управления транспортными средствами. После получения перевода девушка отключила телефон.

Полицейские установили личность подозреваемой, ею оказалась ранее не судимая 27-летняя жительница Красногвардейского района Крыма. У неё дома изъяты банковские и сим-карты, мобильные терминалы, используемые, предположительно, для мошеннической деятельности. Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Республике Крым.

Также выявлен факт совершения злоумышленницей аналогичного преступления в отношении жителя Симферопольского района, который перечислил ей более 27 тысяч рублей.

Источник: Вести.Севастополь